الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طالبة أبوكبير: استدرجت ملك من عند جدها وقتلتها وسرقت قرطها الذهبي

ملك طفلة أبوكبير
ملك طفلة أبوكبير

اعترافات صادمة أدلت بها طالبة في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية أمام جهات التحقيق، والمتهمة بقتل طفلة تدعى ملك عمرها 6 سنوات لسرقة الحلق الذهبي الخاص بها، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة القضية.

جريمة بشعة هزت مركز أبو كبير بنطاق أمن الشرقية، وهو مقتل الطفلة ملك، والذي كشفت تفاصيله المتهمة بقتلها، والتي أوضحت أن شيطانها قادها لاستدراج الضحية التي تقيم رفقة جدها نظرا لسفر والدها في الخارج.

وكشفت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها قامت بدعوتها للهو مع شقيقتها الصغرى في المنزل حتى تتمكن من تنفيذ جريمتها في سهوله ويسر، بعد أن شاهدتها تخرج لشراء الحلوى.

وأضافت المتهمة أن الغرض من استدراجها هو سرقة قرطها الذهبي فور أن دخلت إلى المنزل انقضت عليها بسكين وقامت بطعنها عجة طعنات نافذة أدت إلى وفاتها في الحال، ثم قامت بخلع القرط الذهبي من أذنها.

وتابعت المتهمة: أنها بعد تنفيذ جريمتها وضعتها في جوال وألقت به أحد الأماكن الملاصقة لمسكنهم في محاولة لإبعاد الشبهات عنها، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في كشف لغز الواقعة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية من سائق مقيم بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله 6 سنوات مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

التحريات التي أجرتها فرق البحث الجنائي بالشرقية كشفت عن وجود شبهة جنائية فى تغيب الطفلة وأن وراء ارتكاب الواقعة طالبة- مقيمة بذات المنطقة محل سكن الطفلة وبفحص المسكن تم العثور على جثة الطفلة داخل 2 جوال وبها عدة إصابات، وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بالطفلة، وتم ضبط المتهمة.

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