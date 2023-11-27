تفاصيل مقتل وإصابة 3 من عائلة واحدة في الخصوص

بينما كان الحي الشعبي هادئا في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وإذ فجأة تحولت الأمور إلى صراخ وعويل، وكانت الحكاية مقتل طالب أمام أعين والده ونجل خالته اللذان أصيبا بطعنات أيضا نتيجة مشاجرة مع عائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة.

خلافات بين طرفين في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، ولكن لم يتم احتوائها، وتطورت بشكل سريع، بعد فشل جميع محاولات التهدئة بين الطرفين المكونين من طرف أول طالب ونجل خالته ووالد الأول، والطرف الثاني مالك محل وأبناءه الثلاثة.

ووصلت الخلافات إلى نفق مظلم، وفجأة حدثت مشاجرة ولكن انتهت سريعا بقتل الطالب وإصابة والده ونجل خالته على يد صاحب المحل وأبناءه الثلاثة نتيجة طعنات بسكين.

هروب المتهمين وبلاغ لقسم الخصوص

عقب مقتل الطالب وإصابة 2 أخرين، قام صاحب المحل وأبناءه الثلاثة بالهروب فورا من مكان الواقعة قبل الإمساك بهم، فقام الأهالي بإخطار ضباط مباحث قسم الخصوص بما حدث من خلال بلاغ لشرطة النجدة.

على الفور انتقل ضباط مباحث الخصوص لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول الحادث وتحديد مرتكبي الواقعة وهم صاحب المحل وأبناءه الثلاثة.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، قامت قوة باستهداف المتهمين ونجحت في القبض عليهم، وبحبوزتهم أداة الجريمة سكين.

المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وأنهم طعنوا المجني عليهم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، فأحيل المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيق في الجريمة.