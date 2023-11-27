الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

لقي طالب مصرعه وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع آخرين بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد ناصر الجمال  مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود إشاره من إحدى المستشفيات بوصول طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه واصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدى علي المجنى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين".د وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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