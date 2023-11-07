الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين باختطاف طبيب فى القليوبية

المتهمين
المتهمين

تمكن  قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص استدرجوا طبيبًا بحجة توقيع الكشف المنزلى على مريض واحتجازه داخل شقة بسبب خلافات مالية مع أحد الجناة.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بقيام 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب (طبيب بذات المركز "له معلومات جنائية "، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبى منزلى واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة).. كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجنى عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة "مُستأجرة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية محافظة الجيزة

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