الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.. كريستيانو رونالدو أساسيًا

النصر
النصر

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الأول بارك”، معقل الفريق السعودي.

وتُتقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports AFC، SSC Sports HD 5.

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

وليد عبدالله - راغد النجار - عبدالله مادو - محمد قاسم - محمد فتيل - عبدالمجيد الصليهم - علي الحسن - عبدالله الخيبري - محمد مران - مشاري النمر

ترتيب النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل للدور المقبل، حيث يبحث عن تأمين الصدارة في مباراة اليوم.

أما فريق بيرسبوليس، فيأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في المجموعة التي تضم أيضًا فريقي الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.

النصر بيرسبوليس دوري أبطال آسيا تشكيل النصر كريستيانو رونالدو

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