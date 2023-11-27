الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية وذلك بمدرسة القلب المقدس، بمصر الجديدة.

شارك في اللقاء رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، حيث بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، ثم قدم الأب البطريرك ملخصًا عن أعمال سينودس الأساقفة، الذي انعقد، بروما في أكتوبر الماضي، كما شارك غبطته أيضًا بنبذة عن المضمون مع خبرته المليئة، بحضور الروح القدس.

تلا ذلك، تقديم السفير البابوي بمصر بعض الاقتراحات حول إعداد اليوبيل الحياة المكرسة في أكتوبر 2025 وهى الالتزام بالمهمشين في المجتمع، رعاية الخلق والحفاظ على البيئة، الأخوة الشاملة والتضامن واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية تخرج الدفعة الثالثة سيادة الخورأسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان

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