استعدادًا لصيف 2024.. هيفاء وهبى تواصل تصوير "جورى"

يواصل صناع فيلم “جوري” الذي تخوض بطولته الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومن المقرر عرضه خلال صيف 2024.

وشارك الفنان توني ماهر عبر حسابه على “إنستجرام” صورة جمعته بالفنانة هيفاء وهبي، خلال كواليس تصوير فيلم “جوري”، وعلق: “الحمد لله قريبًا صيف 2024 فيلم جوري، إخراج مرقس عادل بطولة هيفاء وهبي”.

وأعلنت هيفاء وهبي عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة".