الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس المتهم بحيازة أشكال متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته 1.200 كجم لمخدر الحشيش، وكجم لمخدر الآيس، وكمية لمخدري "الهيروين، البودر"، وعدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، و2 سلاح أبيض، و2 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم المخدرات عين شمس القاهرة

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