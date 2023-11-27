"نسق يالا سيسي".. مبادرة لتوعية المواطنين بالمشاركة في انتخابات 2024

قال عيد عبد الهادي، منسق حملة يالا سيسي بالجيزة إن الهدف من المؤتمر الجماهيري هو التوعية للمواطنين بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وأن أصواتنا الانتخابية أمانة لا بد من أدائها.

أضاف عبدالهادي، لـ"الدستور"، أنه من المؤتمر الجماهيري تم اطلاق مبادرة صوتك وطن، وعي، بناء وتنمية لحث المواطنين على المشاركة ودعم المرشح الانتخابي للانتخابات الرئاسية وان تقدم الشعوب يقاس بمدى استجابة مواطنيها للاستحقاق الانتخابي.

وبدأ المؤتمر الجماهيري بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء قطاع غزة الفلسطينية وتضامنا مع الاحداث المأساوية التي يشهدها القطاع جراء الاعتداء الاسرائيلي منذ اكثر من 40 يوما لينظم المؤتمر الجماهيري الداعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد كبير من قادة ورجال الدولة المصرية وعدد من اعضاء مجلس النواب ومؤيدي المرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديده

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من التاسعة صباحًا حتى 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية