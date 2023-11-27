الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا" تُشارك في مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الغربية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شاركت مجموعة كبيرة من قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، في مؤتمر أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن في الغربية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في الفاعلية حضور كثيف من نواب الشعب بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات المجالس الشعبية والمحلية والحزبية يتقدمهم لفيف من قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعاملين بها مؤيدين وداعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والاستقرار والأمن لشعبها وأرضها

وأكد المهندس  حسن محمد البيلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، دعمة الكامل للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والرخاء والتقدم لمصرنا الحبيبة.

 

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