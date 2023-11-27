الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة ابن سندر بحى الزيتون

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حديقة ابن سندر بحى الزيتون بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها ١٢ ألف م٢ تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح د.حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

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تطوير شامل بحديقة ابن سندر 

وقال اللواء محمد سلطان مدير عام مشروع الحدائق المتخصصة، إن أعمال تطوير الحديقة شملت عمل سور، وإعادة تركيب البردورات، وبلاط انترلوك لجزء كبير من الحديقة،  وإنشاء نافورة مضيئة وبرجولات، كما تم زيادة المسطحات الخضراء والمزروعات.

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والتقى محافظ القاهرة، خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال زيارته للحديقة أحد أكشاك بيع المأكولات والتى خصصتها المحافظة داخل الحديقة لذوى الهمم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الاهلية ضمن مبادرة محافظة القاهرة شبابنا يقدر، وهى أكشاك حاصلة على كافة التراخيص من الحى والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة.

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وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم  إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .

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وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مبادرة "شبابنا يقدر" تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقل مهاراتهم فى التعامل بسوق العمل  لفتح آفاق المستقبل لهم. 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوى القدرات الخاصة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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