الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تأكيد أول إصابة بشرية بأنفلونزا الخنازير H1N2

أنفلونزا الخنازير
أنفلونزا الخنازير

قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في المملكة المتحدة بسلالة أنفلونزا H1N2، والتي كانت تنتشر بين الخنازير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن الشخص الذي أصيب بالمرض عانى من أعراض خفيفة وتعافى تمامًا.

وقالت الوكالة إنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية الروتينية للأنفلونزا ولم يُعرف مصدر العدوى.

وذكر البيان أن السلطات الصحية تتابع المخالطين للحالة، مضيفا أنه تتم مراقبة الوضع مع زيادة متابعة العمليات الجراحية والمستشفيات في شمال يوركشاير، وهي منطقة في شمال إنجلترا.

وقالت ميرا تشاند، مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي البريطانية  "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الفيروس لدى البشر في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم اكتشافها في الخنازير".

 

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