الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجمعة.. مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى القاهرة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

أعلن النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشح الوفد الرئاسي يوم الجمعة المقبل، في تمام الخامسة مساء بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة، بحضور القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

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وكان حزب الوفد بالغربية، نظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد عبد السند يمامة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل، التي يتنافس عليها 4 مرشحين.

وحضر المؤتمر الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وقيادات وأعضاء الوفد من مختلف المحافظات، والآلاف من المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتأييد المرشح الرئاسي في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الدكتور يمامة، أن قرار ترشحه للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل التغيير للأفضل، ومعًا نستطيع أن نُغير الواقع إلى غد مُشرق، وأنه على ثقة في قرار الشعب المصري وأن يكون الاختيار من أجل التغيير.

النائب عيد هيكل حزب الوفد عبدالسند يمامة الوفد القيادات السياسية

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