الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| زينة تنتهى من "الإسكندرانى" وتستعد لتصوير "العتاولة"

زينة
زينة

انضمت “زينة” لفريق عمل مسلسل “العتاولة” لتشارك الفنان أحمد السقا البطولة، وتستعد لتصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تصوير مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، استعدادًا لعرض العمل في سباق دراما رمضان 2024.

وتظهر “زينة” خلال الأحداث بدور فتاة شعبية، وتربطها علاقة عاطفية ببطل العمل الذي يجمعهما بعض المواقف التي تظهرها الأحداث.

مسلسل “العتاولة” مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، هذي المفتي وصلاح عبدالله، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم الإسكندراني

وتنتظر زينة عرض فيلم “الإسكنراني” التي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية، بمشاركة الفنان احمد العوضي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتظهر زينة خلاله بشخصية “قمر” وهي فتاة اسكندرانية، تتصف بالجدعنة وتجمعها بعض المواقف بالفنان أحمد العوضي ضمن الأحداث، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.

ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.

واحتفل  صناع فيلم "الإسكندارني" مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف الشهر، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

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