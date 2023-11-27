الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 49 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارات التموينية من حملاتها التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من مواعيد التشغيل وضبط المخالفات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض الرقابة والانضباط التمويني وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 49 مخالفة متنوعة.

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، ترأس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة تموينية رافقه خلالها طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة وادارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير ١٧ محضرا متنوعا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين قامت إدارة التموين بديرمواس بضبط سيارة محملة بـ 7 شكارة دقيق بلدي مدعم مهربة للسوق السوداء وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما قامت إدارة التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس  بالتفتيش على المخابز البلدىة وتم تحرير 32 محضر متنوعة مابين نقص وزن وعدم نظافه أدوات العجن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل  وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن ادارة التموين بالمركز مستمرة في متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشات التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق وذلك تحت اشراف ومتابعة الدكتور مدير الإدارة ورئيس الرقابة التموينية.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص
المنيا تحرير 49 مخالفة تموينية حملات رقابية علي المخابز والأسواق مركزي أبوقرقاص وديرمواس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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