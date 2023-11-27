الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: المتحف التعليمى يهدف إلى توعية الطلاب بعظمة الحضارة المصرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، المتحف التعليمي بطنطا والمقام بمدرسة علي محمد أحمد الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأبدى محافظ الغربية إعجابه بالمتحف الذي يضم عددًا من الأقسام المتنوعة، قسم البيئات ويشمل نموذج للسد العالي، والنوبة، والريف المصري، الصعيدي والدلتا، حتى الإسكندرية، وقسم تعليمي يضم مجموعة من الطيور المحنطة والزواحف وأنواع الصخور، ثم القسم الفرعوني ويتضمن صورة مصغرة من المتحف المصري بمجموعة من التماثيل واللوحات الجدارية، ثم حجرة إنجازات على أرض الواقع، وتشمل عددًا من الماكيتات للمشروعات القومية، وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يضم أيضًا حجرة التربية المسرحية وتشمل بانوراما لحرب أكتوبر.

وأشاد بالجهود الذاتية لمعلمي التربية الفنية الذين قاموا بإنشاء المتحف التعليمي بالغربية، والذي يهدف في المقام الأول إلى توعية الطلاب بعظمة الحضارة المصرية لتكوين جيل ينشأ على حب آثار مصر ويفخر ببلده دائمًا، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم تنظيم زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة لزيارة المتحف التعليمي لزيادة الوعي وتعزيز روح الولاء والانتماء بداخل الطلاب، بالإضافة إلى زيارة المركز الاستكشافي التابع لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

طارق رحمي محافظ الغربية تعليم الغربية المتحف التعليمي الحضارة المصرية المهندس ناصر حسن

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