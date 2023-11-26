الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية.

وفي كلمته أكد محافظ الغربية حرصه على التواجد خلال بدء فعاليات الدورة التدريبية، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة، مشيرا إلى أن المرأة المصرية، حظيت في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كل المستويات والأصعدة، وأصبحت مشاركتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل جلى في تقلد المرأة مناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان، منوها عن حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثان من المديرين والقيادات وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية، مشددا على أهمية اكتساب مهارات القيادة والإدارة بجانب المهارة في الأداء التنفيذي الذي لا يكفي بمفرده في الجوانب القيادية لشغل المناصب العليا وإدارة الملفات المهمة والحيوية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره الكبير للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب، والقائمين على البرنامج التدريبي الهام والمؤثر الذي قام بإعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، باعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير في مصر.
الاستفادة بأكبر قدر من هذا البرنامج التدريبي الهادف 

وطالب من سيدات الغربية الاستفادة بأكبر قدر من هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، خاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ التدريب على أرض محافظة الغربية للتسهيل والتيسير على سيدات المحافظة مشيدا بالتدريب كونه يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثاني وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، مدرس زائرا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الوطني) ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية والذي حاضر باليوم الأول للتدريب، الدكتور إسماعيل فهمي والدكتورة إيه عبد السلام من الأكاديمية الوطنية للتدريب، جيهان القطان منسق عام التدريب ومدير عام مكتب محافظ الغربية.

البرنامج التدريبي المرأة تقود في المحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب بأكاديمية ناصر العسكرية كلية الدفاع الوطنى

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