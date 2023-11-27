الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مين اللى يتعظ؟!".. لقاء الخميسى تُهاجم أحد متابعيها لهذا السبب

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

ردت الفنانة لقاء الخميسي على أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بسبب انتقاده حياة الفنانين، خاصة بعد أن طالبهم في تعليقه بأن يتخذوا من الموت عظًة لهم، ردًا على نعيها للفنان طارق عبدالعزيز إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسله "بقينا اتنين".

"الخميسي" نشرت عبر "الاستوري" صورة لتعليق مُتابع رد على نعيها للفنان الراحل طارق عبدالعزيز: "والله تعليقات جميلة على الموت، بس ياريت تتعظوا كممثلين، الموت بييجي فجأة".

وتابعت: "هو مين اللي يتعظ؟ وحضرتك مالك ومال الفنانين؟ مين إدالك الحق تحكم على الناس إنهم مش متعظين؟ ما كفاية بقى مواعظ وكل واحد يخليه في ورقته، محدش وصي على الناس، مهمتك في الحياة إنك تبص في حياتك وتتعلم وتنجز، وعلاقتك باللَّه بينك وبينه، ملكش أي حق تدي مواعظ".

وأضافت أن انتقاد الجمهور للفنانين وتصرفاتهم أصبح أمرا لا يحتمل، ويجب ألا نتدخل في شئون بعضنا البعض.

ووجهت للمُنتقدين رسالة قالت فيها: "مش عاجبينك إبعد عنهم، إنت مش وصي ربنا على الأرض، ماتعرفش حياة الناس اللي بتحكم عليها إزاي وتفاصيلها وبتعمل خير ولا شر".

رحيل الفنان طارق عبدالعزيز

وكان قد أجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتوافد عدد من الفنانين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان طارق عبدالعزيز في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتتلقى أسرة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز واجب العزاء، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزق.

وتوفي الفنان الراحل، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ55 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصويره مشهد في مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يُشارك فيه الفنان شريف منير، وإخراج طارق رفعت.

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