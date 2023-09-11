لقاء الخميسي ضمن الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

انضمت الفنانة لقاء الخميسي للهيئة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والذي يبدأ دورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الخامس منه.

أعضاء الهيئة العليا للمهرجان



يذكر أنه من بين أعضاء الهيئة العليا للمهرجان المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس و رئيس المهرجان ، والفنانة صفية العمري والفنان لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي.

بدأت الفنانة لقاء الخميسي مشوارها في المسرح منذ نعومة أظافرها مع والدها و ما زال المسرح يمثل بالنسبة اليها حالة خاصة، ولديها مشروعات مسرحية تتمنى أن تكتمل.

وشهدت الدورة الخامسة من المهرجان حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وكانت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان.