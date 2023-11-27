كيف تفوز بوظيفة مثالية في "أول انترفيو"؟

الكثير من الناس عند ذهابهم لأول مقابلة عمل "انترفيو"، يملؤهم شعور كبير بالخوف من عدم قبولهم، وهذا أمر طبيعي، لأن الخبرة ليست موجودة لديهم في هذا الأمر بعد، ولذلك لابد من العمل بالنصائح القادمة لتفوز بوظيفة مثالية في "أول انترفيو" وتتفادى الأزمات.

نصائح عند الذهاب لمقابلة العمل

استخدام الكثير من المصطلحات، فلا يجب أن تتحدث باستخفاف مع صاحب العمل المحتمل، ولكن لا تفترض أنه يعرف منطقتك مثلك تماما، فتجنب المصطلحات والأفكار المجردة والملخصات السريعة للنقاط الصعبة.

كما عليك أن تجعل مهاراتك مفهومة من خلال تقديم أمثلة ومراجع ملموسة توضح كيف يمكن تطبيق مهاراتك في مواقف الحياة اليومية.

واجعل نقاط ضعفك تبدو وكأنها سمات إيجابية، فمن المحتمل أن يسألك صاحب العمل على نقاط ضعفك، وعند الإجابة يميل الكثيرون إلى تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، وغالبا ما تتكرر إجابات مثل: أني أنشد الكمال.

أيضا، كن صادقا وضعيفا، فالأفضل قول الإجابة الصادقة، فلا أحد يخلو من نقاط ضعف حقيقية، فيمكنك الكشف عن نقطة ضعف غير مهمة، ولكنها حقيقية، كأن تقول: أعاني أحيانا من المواعيد المرهقة، ولكني أعتقد تعلمت كيفية التعامل معها.

بجانب ذلك، عليك محاولة التظاهر بأنك تعرف كيفية القيام بشيء وأنت لا تعرفه، فلابد أن تكون صريحا أثناء الانترفيو وتوضح ما يمكنك فعله، وما هي الأشياء التي لا تستطيع فعلها، فالكثيرون يبالغون في الإجابات وكأنهم يعرفون كل شيء.

عليك الاعتراف بأنه ليس لديك أي خبرة في هذه المهمة بالذات، ولكن في الوقت نفسه، أنت متحمس لها، ومتلهف للتعلم، فحوّل هذه اللحظة إلى فرصة لشرح كيف تعلمت بسرعة مهارة جديدة في منصب سابق.

لابد من مراعاة عدم إجراء بحث عن الشركة ورسالتها قبل المقابلة، فستمنحك كل مقابلة تقريبا الفرصة لإظهار أنك قد درست كل ما هو متاح للجمهور حول مكان العمل المحتمل، أو على الأقل قمت بفحص موقع الويب الخاص به، وقد يتم اختبارك على هذه بعدة طرق.

قد يسألك القائمون على المقابلة عن سبب رغبتك في العمل مع الشركة، والإجابة الخاطئة هي أن تقول ببساطة: "سأكون متحمسا لكوني زميلك"، ولكن ما يجب فعله بدلا من ذلك أن تقوم بالإشارة إلى شيء محدد حول شركتهم لم يذكروه بعد، مما يدل على أنك فكرت في نوع مكان العمل وما تقدمه.

لا تنسى أمرا مهما، وهو أن تحاول أن تكون محترفا جدا، فيجب أن تظهر دائما بمظهر احترافي في مقابلة العمل في معظم الحالات، يعني هذا ارتداء ملابس رسمية، على أن ذلك مناسب لمكان العمل، بجانب أن تدع أفضل ما في شخصيتك يتألق، وإذا كانت المقابلة عبر الهاتف أو تطبيق "سكايب" فاجعل صوتك يؤكد على حماسك، وأكد على الكلمات الرئيسية وتحدث بوتيرة مريحة.

تجنب إظهار عصبيتك وتوترك من النقر بقلمك أو على المكتب أو هز ساقك أو الفشل في الحفاظ على التواصل البصري، لأن هذا السلوك قد يدفعك لارتكاب الأخطاء في مقابلة العمل وأحد أسباب عدم حصولك على وظيفة.

هذه النصائح والمعلومات عرضها برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، كروشتة يمكن الرجوع إليها عند الذهاب لمقابلة شخصية.