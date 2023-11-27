الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالرحمن بدر يشيد بأداء الزمالك أمام أبو سالم

عبدالرحمن بدر
عبدالرحمن بدر

قال عبدالرحمن بدر الناقد الرياضي والصحفي بجريدة “الدستور”، إن أداء نادي الزمالك في مباراة أمس أمام نادي "أبو سالم" كان مقلقا بعض الشيء لجماهريه، ذلك لأن الانتصار تأخر كثيرا عن الفريق، لكن رغم ذك فمجم أداء نادي الزمالك في السنوات الأخيرة خلال البطولات الأفريقية كان انتصارا جيدا.

 انتصار نادي الزمالك وأداءه أمام "أبو سالم" 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" صباح اليوم، أنه لأول مرة منذ عام 2019 يرون أن نادي الزمالك يتقدم على فريق في مباراة افتتاحية، حيث خسر عام 2019 أمام فريق جورماهيا الكيني 4-2، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخه، يكسب نادي الزمالك مباراة افتتاحية في مثل هذا الدوري.

وأكد أنه بشكل مبدأي، فما حدث في مباراة أمس، انتصارا جيدا لنادي الزمالك يستطيع أن يبني عليه المبارات القادمة، ناصحا نادي الزمالك للتركيز وضرورة التركيز ليستطيع التأهل للمبارات القادمة.

وكشف أن مشكلة نادي الزمالك منذ فترة طويلة، تكمن في عدم الاستقرار الفني والإداري، حيث كان هناك الكثير من المشاكل في الجهاز الفني، فضلا عن تأخر أجور اللاعبين، ولذلك فهذه المشاكل تؤثر على اللاعبين داخل الملعب.

عبدالرحمن بدر نادي الزمالك نادي أبو سالم الزمالك فريق جورماهيا الكيني

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