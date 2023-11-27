عمرو الفقى: إطلاق 7 بودكاست خلال الفترة المقبلة

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق الشركة ٧ بودكاست خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستعداد لإطلاق "كلاود" على نهاية العام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جاء ذلك خلال مشاركته جلسة نقاشية بعنوان "المؤسسات الإعلامية والجمهور: سباق التكنولوجيا" في منتدى مصر للإعلام وهي إحدى الجلسات النقاشية باليوم الثاني لفعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام.

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانًا لكل مرشح رئاسي من أجل المساواة بين جميع المرشحين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء من أجل دعم حق المواطن في المعرفة، لأن المواطن يجب أن يعرف جميع المرشحين، وللتأكيد على أن الإعلام على مسافة واحدة من جميع المرشحين.