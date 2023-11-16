الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية النواب: منح الشركة المتحدة كل مرشح رئاسى 100 دقيقة قرار يعبر عن الشفافية

عمرو القطامي
عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على حق المواطن في التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار يأتي في إطار التشجيع للعملية الانتخابية وتشجيع المنافسة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، وإحدى الأدوات المهمة للوصول للناخبين بسهولة ويسر نظرًا لأن قنوات شركة المتحدة تتمتع بنسب مشاهدة عالية، ومن ثم فهي وسيلة للتواصل مع الجماهير وهو ما يوفر مجهودًا كبيرًا علي الحملات الانتخابية، فضلًا عن أنه سيوفر أيضًا أعباء مالية  على إدارة الحملات الانتخابية.

القرار يؤكد وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من كل المرشحين 

وأشار القطامى إلى أن الدقائق الممنوحة للمرشحين والتي تصل لـ100 دقيقة كبيرة للغاية يمكن من خلالها شرح البرنامج الانتخابي بكل تفاصيله، مما يساعد علي توفر التنافسية، الأمر إلي يؤدي بدوره لحالة من الزخم  للسباق الانتخابى، والقرار يؤكد وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التي تتمتع بها في منح الفرصة لكافة المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية.

من جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، مشيرًا إلي أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤي لمعالجة القضايا والتحديات الني تواجه الدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية عمرو القطامي الشركة “المتحدة” للخدمات الاعلامية الشركة المتحدة النائب عمرو القطامي

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