الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يربط شمال القاهرة بجنوبها.. تفاصيل تدشين الخط السادس لمترو الإنفاق

مترو الإنفاق
مترو الإنفاق

تدرس الهيئة القومية للانفاق إنشاء الخط السادس، حيث يحقق  جدوى اقتصادية من حيث الحفاظ على الوقت من خلال تخفيف الاختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة.

المناطق المستهدفة (الخصوص - السواح - الفسطاط - المعادى الجديدة)
وقالت الهيئة خلال دراسة أعدتها أن الخط السادس يهدف إلى ربط شمال القاهرة بجنوبها وتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالاً حتى منطقة المعادى الجديدة، مشيرة إلى أنه يحقق وفراً كبيراً فى زمن الرحلة لمستخدمي المترو كذلك لوسائل النقل السطحية الأخرى.

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وأضافت الهيئة أن إنشاء الخط السادس للمترو يعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة، مؤكدة أن المشروع يحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

وأوضحت أن الخط السادس يتبادل الخدمة مع خطوط المترو، حيث سيتقاطع الخط السادس مع كل من الخط الأول والثالث والرابع، خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، مشيرة إلى أن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

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يمتد مسار الخط السادس المقترح الأساسي للمشروع بطول 34 كم (عدد 26 محطة) من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى ثم منطقة بهتيم ماراً بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقاً في مسار سطحى ثم يرتفع فى مسار علوى حتى محطة الزاوية الحمراء ثم يمتد في مسار نفقي ماراً بمحطة الدمرداش، حيث يتم تبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة العباسية ليتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد المسار في شارع فخرى عبد النور وصولاً الى محطة نادى الشرطة عند التقاطع مع محور الفردوس ثم يمتد فى شارع المنصورية مرورا بميدان الحلبي والازهر ثم القلعة والسيدة عائشة ليتبادل الخدمة مع الخط الرابع للمترو بأول محطة بالمرحلة الثانية من الخط الرابع (بعد محطة الفسطاط مباشرة) فى محطة مجرى العيون ثم يرتفع فى مسار علوى من منطقة مقابر اليهود ويمتد حتى محطة البساتين ويمتد في امتداد محور الجزائر وصولا الى المعادي الجديدة. -من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

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