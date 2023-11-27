الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير الكويت لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير دولة الكويت

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السفير غانم الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافى لسفارة الكويت، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافى بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوه بالسفير الكويتي والوفد المرافق مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على توطيد أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب الكويتين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

وأشار إلى اتفاقيات وبروتوكولات التعاون والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية ويرفع من تنافسية الخريجين على المستوى الدولى.

ومن جانبه أشاد السفير غانم الغانم، بالمستوى العلمي والأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، كما أكد حرص دولته على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

وشارك الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، في ورشة العمل الخاصة بالتعريف بأخر التحديثات الخاصة بمبادرة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بمركز المؤتمرات بكلية الطب.

وأكد الدكتور هشام سعيد أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين باعتبارهم قوة مصر الناعمة في الخارج، لافتا إلى أن كثافة الحضور في ورشة العمل تعكس مدى الاهتمام بالطلاب الوافدين.

جامعة الإسكندرية سفير دولة الكويت التعاون الأكاديمي الاهتمام المشترك الدرجات العلمية المزدوجة

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