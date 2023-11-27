الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت جامعة سوهاج في الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، برعاية المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتور  خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتورة عبيره محمود مدير وحدة العنف ضد المرأه بالجامعة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وذلك بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأكد الدكتور حسان النعماني  رئيس الجامعة علي حرص الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية على حماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك إعمالًا للدستور المصري الذي نص بمادته الحادية عشر على التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معربًا عن إنحيازه للمرأة المصرية والعربية، بإعتبارها جزء مهم في المجتمع تعمل وتكافح وتربي، مؤكدًا على ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها، وأن يتم تغيير جميع المفاهيم ضد المرأة، وفهم الدين بشكل صحيح منذ الطفولة، كما لابد من الإعلاء من قيمة المرأة.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن جامعة سوهاج من خلال وحدة مناهضة العنف  ضد المرأة، تحرص علي توفير بيئة آمنه وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم، موضحًا إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإجتماعية،  لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أنه خلال الملتقي تم استعراض الأنشطة التي قامت بها الوحدة خلال الفترة السابقة والأنشطة المدرجه حاليًا في خلال فاعليات ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة عبيره محمود، إلى أن  الملتقى اختتم بعدد من التوصيات  ومنها مناقشة أهمية استمرار عمل الوحدة وهيكلتها في إطار عمل الجامعة، إدراج آليه الإبلاغ من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى دليل الطالب، وإقامة مسابقات فنية لدعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها، وتضمين نتائج توصيات المؤتمرات المتعلقة بالمرأة ضمن عمل الوحدة، والإعلام الجيد الفعال عن الممارسات الجيدة والنماذج الناجحة بموقع الجامعة الالكترونى وصفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن التوصيات استعرضت أيضًا التوسع في إنشاء مزيد من الوحدات، وتفعيل أكثر لأدوارها، بالإضافة إلى تظافر الجهود بين المشاريع الوطنية المختلفة، ومنها المشروع الوطني  للأسرة المصرية الذي يعمل  علي مزيد من التمكين للمرأة المصرية.

جامعة سوهاج الامم المتحدة القيادة السياسية سوهاج المشروع الوطني

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