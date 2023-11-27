الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أعراض مبكرة تنذر بحدوث سكتة قلبية.. تعرف عليها

سكتة قلبية
سكتة قلبية

تعتبر السكتة القلبية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، وتحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى وفاة أجزاء من العضلة القلبية، وعلى الرغم من أن هذه الحالة شائعة بين كبار السن، إلا أن الشباب والأشخاص في سن مبكرة قد يتعرضون لها أيضًا.

ومن المهم التعرف على الأعراض المبكرة للسكتة القلبية، حيث يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة الشخص المصاب. وإذا كان هناك شخص ما يعاني من أعراض مثل الألم في الصدر أو صعوبة التنفس، فإن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

في هذا التقرير، سنستعرض أهم الأعراض المبكرة للسكتة القلبية، وكيفية التعرف عليها والتصرف بشكل سليم في حال حدوثها.

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قد تتواجد عدة أعراض تنذر بحدوث سكتة قلبية، ومن أبرزها

ألم أو ضغط في الصدر: يمكن أن يشعر المريض بألم شديد أو ضغط مؤلم في منطقة الصدر، وقد يمتد هذا الألم إلى الذراعين أو الفك السفلي أو الكتفين الأيسر والأيمن.

ضيق التنفس: قد يشعر المصاب بصعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس، وذلك نتيجة لعدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الرئتين.

غثيان وقيء: قد يصاحب الألم في الصدر شعور بالغثيان والقيء، وخاصة عند الإجهاد أو التحرك.

عرق وتعرق: يمكن أن يلاحظ المصاب بالسكتة القلبية زيادة في التعرق وظهور عرق بارد ولزج على الجبين والوجه.

دوار وضعف عام: قد يشعر المصاب بالدوار والضعف العام، وقد يفقد الوعي في بعض الحالات.

فإذا شعرت بأي من الأعراض المذكورة سابقًا، فإن الخطوة الأولى هي الاتصال بفريق الإسعاف أو الطوارئ على الفور.

 وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند حدوث أعراض السكتة القلبية:

الاتصال بالطوارئ: يجب الاتصال بفريق الطوارئ أو الإسعاف على الفور، وتوفير أي معلومات محددة حول حالتك وأعراضك.

تناول الأسبرين: يمكن تناول حبة أسبرين كاملة في حالة حدوث أعراض السكتة القلبية، وذلك لتخفيف حدة الألم وتقليل خطر تشكل جلطات الدم.

الراحة: يجب الحفاظ على الراحة التامة وعدم المجهود، وتجنب أي نشاط يمكن أن يزيد من حدة الأعراض.

تجنب التدخين: يجب تجنب التدخين والإقلاع عنه في حال كنت مدخنًا.

التحكم في الضغط والسكري: إذا كان لديك ضغط دم مرتفع أو مرض السكري، فيجب التحكم فيهما بشكل جيد، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

إجراء فحوصات طبية: بعد تلقي العلاج المناسب للسكتة القلبية، قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات طبية مثل فحص ECG أو فحص CT لتقييم حالة صحة القلب والأوعية الدموية.

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