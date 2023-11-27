الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سهرة موسيقية نمساوية على المسرح الصغير بالأوبرا.. الخميس

ثنائى سونوما
ثنائى سونوما

 تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر  بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقى سونوما الذى يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش، وذلك ضمن خطة دار الأوبرا لتقديم مختلف العروض واشكال الفنون العالمية، وذلك مساء الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر علي خشبة المسرح الصغير.

ثنائى سونوما يجمع الشقيقتان ميرا وسارة على المسرح الصغير

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكى والمعاصر والجاز الى جانب الوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

الثنائي ميرا وسارة

يذكر أن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش نشأتا في بيئة موسيقية ، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما اصبح لهما اسلوبا فريدا ومتميزا فى الاداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة ، اصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من اعمالهما الخاصة ، قدمتا العديد من العروض فى النمسا بالاضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم .

وفى سياق متصل يضم برنامج حفلات الأوبرا المصرية لشهر ديسمبر العديد من العروض العالمية والحفلات لكبار الفرق الأوبرالية على المسارح بمختلف المحافظات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ثنائى سونوما أمسية موسيقية نمساوية دار الأوبرا المصرية المسرح الصغير أمسية علي المسرح الصغير بالأوبرا

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