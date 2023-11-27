الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شمشون ودليلة وكارمن وريجوليتو يلتقون على المسرح الكبير بالأوبرا.. الأربعاء

مشهد من العروض
مشهد من العروض

استمرارا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى عرض مختلف الوان الفنون الجادة تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين حفلا بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك مساء الأربعاء المقبل الموافق  29 نوفمبر علي المسرح الكبير.

مقتطفات من أشهر الاوبرات العالمية علي المسرح الكبير

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج مقتطفات من اشهر الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها لابوهيم ومقدمة للاوركسترا لـ بوتشيني، شمشون ودليلة لـ سان صانص، الرثاء لـ فيدريكو سيليا ، كاڤيليريا روستيكانا لـ ماسكاني ، كارمن لـ بيزيه ، حلاق اشبيلية لـ روسيني ، لافيفوريتا لـ دونيزيتي ، ريجوليتو - ماكبث - لاتراڤياتا لـ ڤيردى .. اداء تحية شمس الدين ،  عمرو مدحت ، وليد كريم ، مصطفي محمد ، رضا الوكيل ، مني رفله ، نورستا المرغني ، مينا رافاييل ، چيهان فايد ، أمينة خيرت ، عماد عادل ، چولي فيظى وأسامه جمال.

فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

اوركسترا اوبرا القاهرة

اما اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة ، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا ، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير الفنى وقائد اساسى .

حفلات فرقة اوبرا القاهرة المايسترو ناير ناجي حفل اوركسترا اوبرا القاهرة دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير

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