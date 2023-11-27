الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك: لا نقص فى السكر والكميات الموجودة فى السوق تكفى المواطنين

السكر
السكر

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لا يوجد نقص في المعروض من سلعة السكر، لأن الطاقة الإنتاجية في مصر من هذه السلعة تبلغ ما يقرب من 85% من معدل استهلاك المواطنين، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 2.6 مليون طن سكر محليا، وبالتالي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قد لا تتعدى 400 ألف طن، ويتم استيرادها من الخارج، ولذلك فإن كميات السكر الموجودة داخل السوق المحلية تكفى احتياجات المواطنين، وهو ما صرّح به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ولذلك سيكون هناك تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريات التموين على مستوى كل محافظات الجمهورية لتكثيف الرقابة على الأسواق.

وزير التموين: مهلة 10 أيام لإعادة انضباط أسعار السكر قبل اللجوء لـ"الوزراء"

كميات السكر الموجودة فى السوق المصرية تكفى احتياجات المواطنين

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن كميات السكر الموجودة في السوق المصرية تكفى احتياجات المواطنين، فعندما نتوجه الى أحد المخازن نجد بعض السلع يتم بيعها بأسعار مرتفعة رغم أنها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، فمثلا سعر السكر في المبادرة 27 جنيها للكيلو، ولكن بعض التجار يقومون ببيعه بأسعار مرتفعة، وهو ما تتصدى له الحملات الرقابية في الوقت الحالي، ولذلك فإن المشكلة ليست في نقص كميات السكر ولكنها من الممارسات الضارة، وسنتصدى لها من خلال تكثيف الحملات الرقابية.

تفاصيل مهلة الـ10 أيام بالأسواق لإعادة الانضباط فى  السكر قبل اللجوء لمجلس الوزراء "للتسعير"

أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير.

وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية، وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

وزير التموين: التجار يبيعون السكر فى السوق السوداء بـ40 جنيهًا للكيلو

ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم يعيدون بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للكيلو.

وأوضح "المصيلحى" أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

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