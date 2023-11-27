اليوم.. المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا بالغربية

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران اليوم الإثنين، مؤتمرا جماهيريا بشرشابة بمحافظة الغربية، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وكان قد بدأ زهران مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم، واخرها اول امس بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم.

يستقبل سفير النمسا

‏وكان قد استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية أمس الاحد، سفير دولة النمسا جورج بوستينجر وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تقوم بها الحملة.

‏ ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والاعتداء الاسرائيلي السافر على قطاع غزة.

واستعرض فريد زهران أهم ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته حول المشهد السياسي المصري وما يقدمه برنامجه الانتخابي من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

‏كما تطرق اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وشدد السيد زهران على أهمية أن تتخذ الحكومات الأوروبية مواقفًا أكثر إنصافًا للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جريمة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل وذلك من باب الاتساق مع المواقف الشعبية الأوروبية التي تدين سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينين.

‏ ‏حضر اللقاء النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي للحملة والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو الهيئة الاستشارية للمرشح والدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح، محمد هلال عضو المكتب التنفيذي للحملة ومساعد المرشح فريد زهران، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.