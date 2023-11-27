محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء مراكز ومدن العياط والبدرشين بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة لطريق أبو ربع بمدينة البدرشين لتحسين حركة السيارات وتطوير منظومة النقل بالمدخل الرئيسى لمركز ومدينة البدرشين، مؤكدا على أن الطريق يمثل قيمة مضافة لشبكة الطرق والذى يربط طريق مصر اسيوط بمدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير بموقف الأعمال وأوضح الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول ٢ كم في اطار خطه رفع كفاءة وتطوير عددًا من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

محافظ الجيزة يطلع على نسب التنفيذ في أعمال التطوير

كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط والذى تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارعى سعد زغلول والصفتى بمدينة العياط وهم احدي الشوارع الحيوية وتعد ضمن المطالب الملحة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس.

وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.

وأضاف المحافظ أنه تم إختيار النواب الجدد بناءًا على الإحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.

شمل القرار تكليف (رامى بسيونى بسيونى على، أشرف سيد محمد على النجار) نوابًا لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و( أشرف محمد علوان فراج، أبوبكر عبدالرحمن عبدالبارى ) نوابًا لرئيس حى الهرم، و( تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوى حسن) نوابًا لرئيس حى المنيرة الغربية)، و( محمد أحمد عبدالعزيز أحمد ) نائبًا لرئيس حى الطالبية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف ( صفوت محروص محمد مهران ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، و( أحمد سيد إمام سيد ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، و( محمد حسين السيد الشافعى ) من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.

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