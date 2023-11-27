الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مصانع شرق النيل

محافظ بنى سويف من
محافظ بنى سويف من الحدث

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ووزير العمل حسن شحاتة منطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل لتفقد عدد من المصانع المنتجة والمصدرة في مجال الملابس الجاهزة وإنتاج الخميرة، ضمن برنامج زيارة الوزير لبني سويف.

وتفقد الوزير والمحافظ مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية، حيث تم خلاله استعراض منظومة العمل بمصانع الشركة، التي تتبع مجموعة العرفة "استثمار مصري"، وتتكون من 3 مصانع بجانب منطقة حرة بطاقة إنتاجية 7000 قطعة/ يوم بالمصنع الأول، و3000 قطعة/ يوم بالمصنع الثاني، ويعمل به أكثر من 2500 من العمالة ويصدر منتجاته للخارج.

كما تضمنت الزيارة تفقد مصنع لإنتاج الخميرة، حيث استمع المحافظ والوزير لعرض موجز عن سير العمل بالمصنع التابع لمجموعة شركات "أنجل ييست" الصينية العالمية باستثمار صيني برأسمال يقدر بـ250 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 80 و100 طن/ يوم، ويعمل به 850 عاملًا في إنتاج الخميرة ومشتقاتها ومستخلصات الخميرة ومكسبات طعم، بيكنج بودر، مُحسِّن خبز، كاسترد فانيليا، ومنتجات ومشتقات ثانوية أخرى.

وقام وزير العمل ومحافظ بني سويف بتسليم بعض عقود العمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، التي وفرتها مديرية العمل ببني سويف. حيث أكد الوزير والمحافظ على أهمية تقديم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

شهدت الزيارة حضور الوفد الوزاري المرافق لوزير العمل والذي ضم كلا من: إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانوني للوزير، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشئون المديريات، ورشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد، مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبدالمالك، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وشيماء محمود وأمنية عبدالحميد، من المكتب الفني للوزير.

بني سويف وزير العمل مصانع شرق النيل مصنع خميرة

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