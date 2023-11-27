الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل وزير العمل بالديوان العام

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، حسن شحاتة وزير العمل، بالديوان العام، في مستهل زيارته لبني سويف.

برنامج الزيارة

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة توجه الوزير والمحافظ لمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل لحضور فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد من الفتيات ممن تم تأهيلهن وتدريبهن على المهن والحرف بمعرفة مديرية العمل وفي مراكز التدريب التابعة لها، بجانب تفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز مدينة بني سويف بشرق النيل، لتختتم بحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة شرق النيل عن السلامة والصحة المهنية.

بني سويف وزير العمل المصانع الصناعات المتوسطة شرق النيل

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