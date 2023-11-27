الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جائزة مصر للتميز والقابضة للمياه يكرمان الفائزين بجائزة التميز الداخلي

تكريم الفائزين بجوائز
تكريم الفائزين بجوائز التميز الداخلي

شارك فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي وبحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

منظومة الجوائز الداخلية

وخلال كلمته، قال السفير هشام بدر إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على تشكيل فريق عمل لإدارة جائزة التميز داخل كل مؤسسة، يُحاكي فريق جائزة مصر من خلال تنمية القدرات البشرية للمؤسسات، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدا أن التميز ليس مجرد  لحظة الفوز والحصول على جائزة، ولكنها ثقافة عمل ورحلة مستمرة.

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التعاون فى مجال التميز والجودة

كما أشاد بدر بدعم القيادة والجهود المبذولة من فرق العمل  لتدشين منظومة الجوائز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة  على مستوى 25 خط ساخن و150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية في دورتها الأولى وفي مبادرة الأولى من نوعها كأول قطاع حكومي خدمي، مشيرا الى حرص الجانبين علي وضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك  من خلال توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر الماضي لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال التميز والجودة.

وأكد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم لترسيخ واستدامة ثقافة التميز مشيدا بالشراكة الايجابية مع الشركة القابضة والتى تمثل نموذجا يحتذى به فى الفكر القيادى المؤمن بالتميز والذي ينعكس على اداء الشركة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رؤية مصر 2030

من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، أن جائزة التميز الداخلي التى أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءًا هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، للتوسع فى تطبيق الجائزة فى مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التى طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها فى جائزة تميز الشركة القابضة.

وعن فئة "الخط الساخن" فاز الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمركز الثالث وفاز بالمركز الثاني الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وفاز بالمركز الأول الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

وضمن فئة "مراكز خدمة العملاء" فاز بالمركز الثالث مركز خدمة عملاء النوبارية بالإسكندرية وفاز بالمركز الثاني مركز خدمة عملاء مصر الجديدة بالقاهرة في حين فاز بالمركز الأول مركز خدمة عملاء المندرة بالإسكندرية.

جائزة مصر للتميز السفير هشام بدر التخطيط الشركة القابضة لمياه الشرب رؤية مصر 2030

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