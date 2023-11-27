نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا ويجرى جولة بحى الزيتون

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اجتماعًا بحى الزيتون بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب، ورئيس حى الزيتون ومدير قطاع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات والأجهزة التنفيذية المعاونة، وذلك لمتابعة ومناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى.

وأكد نائب محافظ القاهرة، خلال اجتماعه، على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الأعمال والانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع المرافق من تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالشوارع المدرجة بخطة الرصف، مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني.

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قام الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.



نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف والتطوير بالزيتون

وتابع نائب محافظ القاهرة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الزيتون، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، مؤكدًا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجارى تنفيذها، والالتزام بضرورة متابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال بصفة دورية، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بالزيتون

وواصل الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، جولاته، وقام بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بحى الزيتون، ويرافقه رئيس الحى، وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل، ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.



وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من فحص كل الطلبات طبقًا للوائح، مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات، والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين.

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