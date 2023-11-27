الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا ويجرى جولة بحى الزيتون

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الزيتون

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اجتماعًا بحى الزيتون بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب، ورئيس حى الزيتون ومدير قطاع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات والأجهزة التنفيذية المعاونة، وذلك لمتابعة ومناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى.

وأكد نائب محافظ القاهرة، خلال اجتماعه، على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الأعمال والانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع المرافق من تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالشوارع المدرجة بخطة الرصف، مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني.

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قام الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.
 

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف والتطوير بالزيتون 

وتابع نائب محافظ القاهرة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الزيتون، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، مؤكدًا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجارى تنفيذها، والالتزام بضرورة متابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال بصفة دورية، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بالزيتون 

وواصل الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، جولاته، وقام بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بحى الزيتون، ويرافقه رئيس الحى، وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل، ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.
 

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من فحص كل الطلبات طبقًا للوائح، مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات، والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين.

FB_IMG_1701077855432
FB_IMG_1701077855432
FB_IMG_1701077852894
FB_IMG_1701077852894
FB_IMG_1701077817098
FB_IMG_1701077817098
FB_IMG_1701077815200
FB_IMG_1701077815200
FB_IMG_1701077807133
FB_IMG_1701077807133
FB_IMG_1701077802081
FB_IMG_1701077802081
FB_IMG_1701077800184
FB_IMG_1701077800184
FB_IMG_1701077792183
FB_IMG_1701077792183
FB_IMG_1701077790023
FB_IMG_1701077790023
أعمال رصف جولة مفاجئة المركز التكنولوجي لحي الزيتون حي الزيتون محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة: قرب انتهاء أعمال تطوير كوبرى العاشر بحى مصر القديمة

غرفة عمليات ورفع كفاءة الطرق.. استعدادات محافظة القاهرة لانتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟