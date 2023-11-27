كاتب فرنسي: معاناة الفلسطينيين في غزة غير مسبوقة على مر التاريخ

قال جان بيير فيليو “Jean-Pierre Filiu” الأستاذ بجامعة العلوم السياسية في باريس، إنه لم يتم رصد معاناة كالتي يعاني منها الفلسطينيون الآن وخاصة في قطاع غزة على مر التاريخ.

فيليو: الشعب الفلسطيني لم يتعرض لهذه المعاناة والإبادة من قبل

وأوضح جان بيير فيليو في مقال له بصحيفة لوموند الفرنسية، أن الشعب الفلسطيني على مر قرن من الزمان لم يتعرض لهذا الكم من المعاناة والابادة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عدوان كثيفة على قطاع غزة المحاصر.

وأشار الكاتب الفرنسي إلى الأعداد الكبيرة في الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي حيث وصل عدد الشهداء أكثر من 14 الف شهيد، فضلا عن مأساة الأطفال في غزة.

ووفقاً للكاتب الفرنسي، يعاني الأطفال في غزة بشكل كبير، فالأحياء منهم لا يتبقى لهم من ذويهم أحد، بينما استشهد ما يقرب من سبعة آلاف طفل، فضلاً عن الأطفال الذين ما زالوا تحت الأنقاض والمفقودين.

وقال الكاتب إن الخراب لم يقف عند حد الأرواح البشرية، حيث تدمرت غزة بشكل كامل، حيث تدمر 40٪ إلى 50٪ من المباني في

واختتم الكاتب الفرنسي مقاله بأن الغالبية من سكان غزة، رغم تعرضهم لكل ما سبق، إلا أنهم يرفضون وبقوة الخروج من أرضهم ووطنهم، ويعارضون أي محاولات للتهجير.