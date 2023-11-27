الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسى: تعويل على مصر وقطر لتمديد الهدنة.. وحرب غزة لن تعود كالسابق

غزة
غزة

 قالت صحيفة" Libération" الفرنسية، إن هناك تعويلا كبيرا على دور الوسطاء وخاصة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لمد الهدنة في قطاع غزة المحاصر.

دور الوسطاء فى حرب غزة

وقال Etienne Dignat عضو المركز الدولي للبحوث العلمية في باريس في مقال له بالصحيفة، إن هناك تعويلا كبيرا على دور  مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في تمديد الهدنة الحالية التي من المتوقع أن تنتهي اليوم الإثنين.

وأوضحت "Libération" أن الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تتعثر ولكنها لا تنكسر، ووفقا  Etienne Dignat، فإنه حتى بعد انتهاء الهدنة فمن الصعب أن تعود الحرب بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي لنفس القوة كما كانت منذ السابع من أكتوبر.

وحسب الكاتب الفرنسي من الصعب تصور تجدد الأعمال العدائية بنفس الوتيرة ونفس الشروط ونفس العنف، معتبرًا أنه مجرد ما تم عقد الاتفاق ودخلت الهدنة حيز التنفيذ بات هناك رفض فلسطيني إسرائيلي لاستئناف تلك الحرب المميتة.

ووفقا للخبير الفرنسي، فإن قنوات التفاوض التي سمحت بإطلاق سراح الرهائن يمكن استخدامها لاستئناف الحوار بعد الهدنة.

txt

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المجر لبحث الأوضاع فى قطاع غزة

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن بشأن غزة

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين عن أن الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء ليترأس جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن الصين تأمل فى أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن هناك تقديرات سائدة في إسرائيل بأنه سيتم تمديد الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن مجلس الحرب ينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، ما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين، مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال. 

مصر قطر غزة حرب غزة Libération الولايات المتحدة

مواد متعلقة

واشنطن بوست: حرب غزة فككت البيت الأبيض.. وبايدن يضغط على نتنياهو

نيوزويك: الولايات المتحدة تخشى من تبعات هزيمة روسيا فى أوكرانيا

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن: نأمل فى تحقيق وقف إطلاق النار

"العسومى" يؤكد دعم البرلمان العربى الصومال فى حربه ضد الإرهاب

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

"البرلمان العربى" يدين تصريحات برلمانى هولندى حول الشعب الفلسطينى

بى بى سى: جنوب غزة المرحلة المقبلة فى خطة الاحتلال لما بعد الهدنة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟