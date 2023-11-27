تقرير فرنسى: تعويل على مصر وقطر لتمديد الهدنة.. وحرب غزة لن تعود كالسابق

قالت صحيفة" Libération" الفرنسية، إن هناك تعويلا كبيرا على دور الوسطاء وخاصة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لمد الهدنة في قطاع غزة المحاصر.

دور الوسطاء فى حرب غزة

وقال Etienne Dignat عضو المركز الدولي للبحوث العلمية في باريس في مقال له بالصحيفة، إن هناك تعويلا كبيرا على دور مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في تمديد الهدنة الحالية التي من المتوقع أن تنتهي اليوم الإثنين.

وأوضحت "Libération" أن الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تتعثر ولكنها لا تنكسر، ووفقا Etienne Dignat، فإنه حتى بعد انتهاء الهدنة فمن الصعب أن تعود الحرب بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي لنفس القوة كما كانت منذ السابع من أكتوبر.

وحسب الكاتب الفرنسي من الصعب تصور تجدد الأعمال العدائية بنفس الوتيرة ونفس الشروط ونفس العنف، معتبرًا أنه مجرد ما تم عقد الاتفاق ودخلت الهدنة حيز التنفيذ بات هناك رفض فلسطيني إسرائيلي لاستئناف تلك الحرب المميتة.

ووفقا للخبير الفرنسي، فإن قنوات التفاوض التي سمحت بإطلاق سراح الرهائن يمكن استخدامها لاستئناف الحوار بعد الهدنة.

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن بشأن غزة

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين عن أن الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء ليترأس جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن الصين تأمل فى أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن هناك تقديرات سائدة في إسرائيل بأنه سيتم تمديد الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن مجلس الحرب ينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، ما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين، مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.