الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: مخاوف من انهيار القطاع الزراعي في إسرائيل بعد نزوح العمال الأجانب

غزة
غزة

حذرت شبكة سي ان ان (CNN) الأمريكية، من انهيار اقتصاد إسرائيل وتحديدا الزاعة الإسرائيلية، لاسيما مع نزوح العمال والمزارعين الأجانب من دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانها على قطاع غزة.

انهيار القطاع الزراعي بسبب حرب غزة

وقالت سي ان ان (CNN)، إنه في صباح يوم 7 أكتوبر، عندما تدفق مقاتلو حماس إلى المستوطنات وتحديدا كيبوتز ألوميم،  نزح  الكثير من العمال الأجانب ومن يعملون في القطاع الزراعي، وأغلبهم التايلانديون.

وأدت الحرب في غزة  إلى نزوح جماعي للعمال الأجانب من إسرائيل، حيث يقدر أن حوالي 10 آلاف عامل زراعي غادروا منذ 7 أكتوبر، وفقا للحكومة الإسرائيلية.

txt

لمناقشة تطورات أوضاع غزة.. وزير الخارجية يشارك بالمنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط

وبالنسبة لمزارع الألبان والمزارع الزراعية في إسرائيل، شكل ذلك مشكلة وجودية تقريبًا، تحتاج الأبقار الحلوب إلى الحلب عدة مرات في اليوم من قبل موظفين مدربين تدريبًا خاصًا، في حين كانت الأسابيع الماضية بمثابة نافذة الحصاد للعديد من المحاصيل.

وبدون الأيدي العاملة في المزارع، لكانت المحاصيل والحيوانات قد تُركت لتموت. وقد تدخل متطوعون من جميع أنحاء دولة الاحتلال لدعمهم، لكن العمال الأجانب الذين تشتد الحاجة إليهم لم يعودوا بعد، ويخشى المزارعون من استحالة مستقبل الزراعة الإسرائيلية بالقرب من غزة بدون ضمانات أمنية.

txt

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المجر لبحث الأوضاع فى قطاع غزة

لا رجوع لإسرائيل بسبب الحرب

وقال عامل المزرعة ناتافونج دوانجشان لشبكة CNN، الذي عاد الآن إلى وطنه في تايلاند بعد عملية 7 أكتوبر"ما زلت خائفًا"، وقال إن العودة ليست خيارا بالنسبة له، "لم يتبق شيء هناك، وأنا خائف جدًا من العودة".

ويقول ماتان كامينر، عالم الأنثروبولوجيا  في إسرائيل، بحسب ما صرحت به شبكة CNN إن هناك حاجة ماسة إلى عمال في  المزارع الإسرائيلية،  لان الأغلبية العظمى في الوقت الحاضر من الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الشاقة، فالعمل الشاق مقابل أجور منخفضة هم من التايلانديين، وكانوا كذلك منذ أوائل التسعينيات".

CNN إسرائيل الزاعة الإحتلال الإسرائيلي انهيار اقتصاد إسرائيل غزة

مواد متعلقة

واشنطن بوست: حرب غزة فككت البيت الأبيض.. وبايدن يضغط على نتنياهو

نيوزويك: الولايات المتحدة تخشى من تبعات هزيمة روسيا فى أوكرانيا

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن: نأمل فى تحقيق وقف إطلاق النار

"العسومى" يؤكد دعم البرلمان العربى الصومال فى حربه ضد الإرهاب

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

"البرلمان العربى" يدين تصريحات برلمانى هولندى حول الشعب الفلسطينى

بى بى سى: جنوب غزة المرحلة المقبلة فى خطة الاحتلال لما بعد الهدنة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟