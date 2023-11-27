CNN: مخاوف من انهيار القطاع الزراعي في إسرائيل بعد نزوح العمال الأجانب

حذرت شبكة سي ان ان (CNN) الأمريكية، من انهيار اقتصاد إسرائيل وتحديدا الزاعة الإسرائيلية، لاسيما مع نزوح العمال والمزارعين الأجانب من دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانها على قطاع غزة.

انهيار القطاع الزراعي بسبب حرب غزة

وقالت سي ان ان (CNN)، إنه في صباح يوم 7 أكتوبر، عندما تدفق مقاتلو حماس إلى المستوطنات وتحديدا كيبوتز ألوميم، نزح الكثير من العمال الأجانب ومن يعملون في القطاع الزراعي، وأغلبهم التايلانديون.

وأدت الحرب في غزة إلى نزوح جماعي للعمال الأجانب من إسرائيل، حيث يقدر أن حوالي 10 آلاف عامل زراعي غادروا منذ 7 أكتوبر، وفقا للحكومة الإسرائيلية.

وبالنسبة لمزارع الألبان والمزارع الزراعية في إسرائيل، شكل ذلك مشكلة وجودية تقريبًا، تحتاج الأبقار الحلوب إلى الحلب عدة مرات في اليوم من قبل موظفين مدربين تدريبًا خاصًا، في حين كانت الأسابيع الماضية بمثابة نافذة الحصاد للعديد من المحاصيل.

وبدون الأيدي العاملة في المزارع، لكانت المحاصيل والحيوانات قد تُركت لتموت. وقد تدخل متطوعون من جميع أنحاء دولة الاحتلال لدعمهم، لكن العمال الأجانب الذين تشتد الحاجة إليهم لم يعودوا بعد، ويخشى المزارعون من استحالة مستقبل الزراعة الإسرائيلية بالقرب من غزة بدون ضمانات أمنية.

لا رجوع لإسرائيل بسبب الحرب

وقال عامل المزرعة ناتافونج دوانجشان لشبكة CNN، الذي عاد الآن إلى وطنه في تايلاند بعد عملية 7 أكتوبر"ما زلت خائفًا"، وقال إن العودة ليست خيارا بالنسبة له، "لم يتبق شيء هناك، وأنا خائف جدًا من العودة".

ويقول ماتان كامينر، عالم الأنثروبولوجيا في إسرائيل، بحسب ما صرحت به شبكة CNN إن هناك حاجة ماسة إلى عمال في المزارع الإسرائيلية، لان الأغلبية العظمى في الوقت الحاضر من الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الشاقة، فالعمل الشاق مقابل أجور منخفضة هم من التايلانديين، وكانوا كذلك منذ أوائل التسعينيات".