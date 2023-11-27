الاتحاد العام للمصريين بالخارج: مستعدون للانتخابات والمشاركة ستكون غير مسبوقة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، إن الانتخابات الرئاسية تمثل مرحلة فارقة فى عمر الوطن، وأن هناك استعدادات مكثفة لبدء عملية الاقتراع خلال الفترة المحددة لاقتراع المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين، وأن الجميع على قدم وساق مستعد للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

سلسلة لقاءات

وأوضح عبداللطيف أن الجالية المصرية عملت خلال الفترة الأخيرة على عقد عدد من اللقاءات الموسعة بشأن العملية الانتخابية، وأهمية المشاركة بصورة كبيرة فى الانتخابات، وأهمية ذلك لتصدير صورة تليق بحجم الدولة المصرية ومكانتها فى الخارج والداخل، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات أن "الجالية المصرية فى دولة الإمارات عقدت عددًا من اللقاءات، واستقرت على دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة"، قائلًا: "عن قناعة ندعم ونؤيد ونساند الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ولسلسلة الإنجازات، وأن المرحلة الأخيرة أكدت أن الدولة المصرية فى حاجة لزعيم وقائد يستطيع قيادة مصر نظرًا لما تمر به البلاد بل والمنطقة من تحديات جسيمة".

وناشد عبداللطيف جموع المواطنين المصريين المقيمين بدولة الإمارات بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم، الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل، إلى جانب أن المشاركة استحقاق دستوري وممارسة للديمقراطية.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، حيث تجري الانتخابات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لمدة ثلاثة أيام.

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر.