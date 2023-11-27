الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية بعين شمس للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم الاثنين إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية الي المحكمة الجنائية

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سقوط شكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية

جهات التحقيق المحررات الرسمية ا المحكمة الجنائية جرائم الأموال العامة معلومات جنائية جهات حكومية

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بأختام الجمهورية وجهات حكومية.. القبض على عصابة تزوير بالقليوبية

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