السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط شكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات  "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

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