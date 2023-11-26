الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر بالسجن المشدد  3 سنوات.

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بأختام الجمهورية وجهات حكومية.. القبض على عصابة تزوير بالقليوبية

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القبض على "إمبراطور" تزوير العملات الورقية فى القليوبية

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم، تهمة  الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

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