الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات ضمن مشروع توسيع نطاق تنمية المهارات

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحسن شحاتة  وزير العمل، احتفالية تكريم الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدمج المرأة في سوق العمل، ضمن  مشروع توسيع نطاق تنمية المهارات وفرص العمل للنساء، والذي تنفذه وزارة العمل العمل بالتعاونع مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة  للمرأة "UN WOMAN

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت بمركز مؤتمرات الجامعة، عرض برومو قصير عن المشروع وكلمات لحضور الفعالية من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمراة، وعرض المشروع وكلمات موجزة  لبعض المتدربات على مهن وحرف (التجميل، الإكسسوارات، الجلود، الفندقة) ثم تكريم المتميزات من المتدربات وتسليم شهادات التكريم وإتمام الدورة التدريبية عليهن  والتقاط صور جماعية، لتختتم بافتتاح المعرض الذي ضم نماذج وتشكيللات متنوعة تم إعدادها وتنفيذها بمعرفة المتدربات اللائي قمن بتصنيعها

وقدم محافظ بنى سويف التهنئة للمتميزات في البرنامج التدريبيي من الفتيات اللائى تم تدريبهن بمراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل وغيرها، حيث تم تأهيلهن وتدريبهن على مهن الخياطة والتفصيل والفندقة والإكسسوارات والتجميل، مؤكدا على أهمية مثل تلك البرامج في نشر ثقافة العمل الحر ودعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، والذي يعد من أبرز مكونات  الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم اعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في اطار"رؤية"مصر 2030" التي يرعاها  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أوضح وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى التوسع في عقد تلك الدورات التدريبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي تتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، مع توفير  المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص، ضمن توجه الدولة وخطة الوزارة  بالاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها وتجهيز الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة 

يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة،وإسلام عبدالمالك مدير  عام الإدارة العامة لشؤون المديريات،وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير..

محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات
محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات
محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات
محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات
بني سويف وزير العمل المرأة الامم المتحدة قاعة المؤتمرات

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