الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب أسوان" تُطلق قافلة مجانية تشمل كافة التخصصات بوادي خريط النوبية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت كلية الطب جامعة أسوان، قافلة طبيه لقرية وادى خريط بمركز نصر النوبة والتي تضم جميع  التخصصات الطبية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور أشرف أحمد معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات. 

تفاصيل القافلة الطبية 


وقال الدكتور محمدزكي الدهشوري عميد كلية الطب، إنه في إطار خطة الكلية بالتعاون مع مستشفيات الجامعة، تنظم الكلية سلسلة من القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع المحلي والإقليمي ويأتي ذلك ترجمة لمبادرات القيادة السياسية  في إطلاق العديد من المبادرات الصحية والتي تعمل علي تخيف الألم والمعاناة عن كاهل المواطنين من المرضي.

 

وأضاف الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه ضمت القافلة جميع التخصصات الطبية مثل العظام والأطفال والمسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد والباطنة العامة والأسنان والعيون والرمد والمخ والأعصاب والصدر والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلدية والأنف والأذن والحنجرة. 

 

ولفت إلى أن القافلة وقعت الكشف على العديد من الحالات المرضية مجانًا ما يقرب من ألف حالة في مختلف التخصصات، مع تقديم العلاج بالمجان كما تم تحويل الحالات الجراحية الي مستشفيات جامعة أسوان لاستكمال الفحوصات تمهيدا لإجراء العمليات.

القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
قافلة طبية جامعة أسوان وادي خريط نصرالنوبة كلية الطب

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