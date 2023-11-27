الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. معرض مسابقة "حلوة يا بلدي" بمتحف الأمير وحيد سليم

معرض مسابقة حلوة
معرض مسابقة "حلوة يا بلدي"

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض المشاركين بمسابقة "حلوة يا بلدي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، بمتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم الكائن بـ54 ش ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى.

من المقرر إقامة احتفالية بمناسبة الافتتاح وتكريم المشاركين والفائزين فى المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على أن يفتتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة ٩ صباحا: إلى الساعة ٣ عصرا عدا الجمعة والإثنين.

تفاصيل معرض "مصر أد الدنيا"

يستضيف قصر الفنون، مساء اليوم الإثنين، افتتاح معرض "مصر أد الدنيا"، الذي يعد بمثابة منصة لـ121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

يقام معرض "مصر أد الدنيا" بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بساحة دار الأوبرا المصرية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، بإشراف القومسيير العام الفنان الدكتور إسلام الهواري، لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية.

مسابقة حلوة يا بلدي متحف الأمير وحيد سليم قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزارة التربية والتعليم مصر أد الدنيا دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تشييع جثمان طارق عبدالعزيز عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟