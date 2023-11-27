غدًا.. معرض مسابقة "حلوة يا بلدي" بمتحف الأمير وحيد سليم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض المشاركين بمسابقة "حلوة يا بلدي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، بمتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم الكائن بـ54 ش ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى.

من المقرر إقامة احتفالية بمناسبة الافتتاح وتكريم المشاركين والفائزين فى المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على أن يفتتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة ٩ صباحا: إلى الساعة ٣ عصرا عدا الجمعة والإثنين.

تفاصيل معرض "مصر أد الدنيا"

يستضيف قصر الفنون، مساء اليوم الإثنين، افتتاح معرض "مصر أد الدنيا"، الذي يعد بمثابة منصة لـ121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

يقام معرض "مصر أد الدنيا" بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بساحة دار الأوبرا المصرية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، بإشراف القومسيير العام الفنان الدكتور إسلام الهواري، لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية.