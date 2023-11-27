الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مصر أد الدنيا".. معرض فنى لقصور الثقافة يقدم تجربة 121 فنانا تشكيليا بدار الأوبرا

معرض مصر أد الدنيا
معرض مصر أد الدنيا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفني "مصر أد الدنيا"، في السابعة مساء  اليوم الإثنين الموافق 27 من نوڤمبر، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة. 

ويعد المعرض بمثابة منصة لـ 121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

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قصور الثقافة تناقش خطوات تجهيز معرض فني في ختام منتدى نقل الخبرة

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، وبإشراف القومسيير العام الفنان دكتور إسلام الهواري، وذلك لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية التي أقيمت بهدف إرضاء جميع الأذواق الفنية من خلال مد جسور التعاون بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية المعاصر.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المعرض الفني مصر أد الدنيا بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنان تامر عبد المنعم

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