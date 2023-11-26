الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات مسرح وورش فنية لقصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بأسوان (صور)

الفعاليات
الفعاليات

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الفعاليات الثقافية والفنية والتى استمرت لمدة 3 أيام بقرى وادي خريط بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

التفاصيل

تضمن اليوم الثانى محاضرة بعنوان "دور المرأة فى التنمية المستدامة" ألقتها د. رحاب متولي أستاذ التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة، أشارت خلالها إلى أن إسهام المرأة فى عملية التنمية يبدأ بدورها فى التنشئة وفى الاقتصاد المنزلى بترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف وفى ايجاد البدائل فى وقت الكوارث والأزمات، وأن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تسلم بأن المرأة تؤدى دورا هاما لأنها عامل من عوامل التنمية، لذا يجب أن تتمتع بكامل بحقوق الانسان والفرص الواجبة، والحصول على فرص التعليم الجيد، وأن تحقيق خطة التنمية المستدامة٢٠٣٠ يتطلب الادماج الكامل للمرأة فى الاقتصاد، بكافة الوسائل منها المشاركة الفعالة والفرص المتساوية لتتولى القيادة على جميع مستويات صنع القرار فى الحياة السياسية والاقتصادية،و القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفى اليوم الثالث عن "دور المرأة فى المجتمع المعاصر" تحدثت الأستاذة جواهر معلم كبير، أشارت إلى المرأة المعاصرة هى المرأة التى تؤثر فى المجتمعات والبناء والتطوير، لذا يجب منح المرأة العديد من الحقوق والحريات مثل حرية التعليم لما يعود بالفائدة على أسرتها من ثقافة ومشاركة اقتصادية ودعم الدخل الأسرى وتعليم الأبناء وإخراج جيل جديد قادر على تطوير المجتمعات، وأن تعمل بجميع المجالات فهى المهندسة والدكتورة والمعلمة، ومنحها حرية التعبير عن رأيها، فهى تواجه الكثير من التحديات منها العادات  التقاليد الموروثة.

وبجانب ذلك نفذت ورشة رسم حر ورسم على الوجه للمدربات منى أحمد يونس، ولاء حسين، وأميرة القاضى، وأكتشاف مواهب للاطفال، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما قدم عرض فقرات مسرح عرائس للفنان موسى محمد "أسد، أرنوب"، وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف عرضأ مميزا من التبلوهات النوبية "الغزل النوبى، أسمر شيرتو، الأراجيد".  

وقدمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، المشرف التتفيذى أحمد يسرى، وأستهدفت الفعاليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة أسوان وادي خريط فعاليات ورش فنية

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