تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و63 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 278 شاحنة و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 222 شاحنة، 19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما يستعد ميناء نويبع اليوم باستئناف حركة الملاحة البحرية باستقبال السفينتين اور وايلة بعد تحسن الاحوال الجوية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 666 راكب بموانيها.

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الاثنين، بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كانت أغلقت هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.