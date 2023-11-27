الإثنين 27 نوفمبر 2023
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مصر

معلومات تغير المناخ: سقوط بعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الحالة المناخية المتوقعة بداية من اليوم الاثنين تتمثل في سيطرة كتلة شمالية باردة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ لتكون حول 20 °م نهارًا ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 °م ليلًا ليسود جو شتوي بارد.

وأوضح فهيم في بيان له أنه يتوقع سقوط بعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء اليوم الاثنين تكون بين خفيفة إلى متوسطة، ورياح شمالية غربية باردة تنشط يوم الاثنين مما يزيد الإحساس بالبرودة.

وقدم فهيم عدد من النصائح إلى مزارعي الأرض الطينية والتي من أهمها، الانتهاء تمامًا من زراعة القمح خلال ما تبقى من هاتور، بإضافة إلى الاستعداد التام للوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للمناخات الباردة الرطبة على الفول والفراولة والبطاطس الشتوي والثوم والبصل.

ونصح  رئيس مركز معلومات تغير المناخ بضرورة التجهيز لزراعة البطاطس الصيفية مع التأكيد بتقطيع التقاوي قبل الزراعة بيوم إلى يومين بالكثير وعدم الزراعة في أرض ليس بها نسبة رطوبة عالية، مع سرعة الانتهاء من عمليات التقليم في المتساقطات والزيتون والمانجو النخيل.

الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ وزارة الزراعة حالة المناخية المتوقعة كتلة شمالية باردة زارعي الأرض الطيبينة

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